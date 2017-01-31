"Нужно чуть включить голову, и совесть, если есть" - даже боевик Ходаковский возмущен обстрелами из жилых кварталов Донецка

Экс-главарь "ДНР" Александр Ходаковский признал, что боевики обстреливают Авдеевку из жилых кварталов Донецка, а также то что такие случаи нередко случались и раньше. Об этом Ходаковский написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Знакомые звуки наталкивают на воспоминания. Так и войдет в календарь, как неделя памяти. К сожалению, во всех смыслах. На заре Протеста приходилось примерять на себя это выражение "и швец, и жнец, и в дуду игрец" многократно, даже не задумываясь над содержанием вопроса - а оно тебе надо? Надо было все, потому что ничего не было. Структура власти была парализована, и кроме людей с оружием и коммунальщиков - ничего и никого. Приходилось создавать боевое подразделение и одновременно быть министром госбезопасности, воевать и эвакуировать население, расселяя его по всем доступным местам - около тысячи человек за первые два месяца; обеспечивать людей стройматериалами, гуманитаркой и помощью везде, где только дотягивалась рука. Из свободных от боевой вахты бойцов формировались патрули по городу, обеспечивали порядок, закрывали "наливайки" после восьми вечера, и кабаки, где нетрезвые "крутые парни" из многочисленных на тогда полувоенных групп устраивали разборки - всякое бывало. И бывало, что отправляли подразделения гонять смежников, чтобы не стреляли из артиллерии вблизи жилых кварталов. Одни любили, не утруждая себя выбором позиции, выползти к торговому центру "Ашан", и дать в направлении противника пару-тройку залпов, не думая, что когда полетит "ответка" - на такой дистанции рассеивание будет таким, что достанется всем, и много. Другие становились регулярно возле вентиляционного ствола шахты "Засядько", и удирали, как только начинали бить по ним в ответ. В результате из трех вентиляторов два было уничтожено, а шахта продолжала работать, пока не случился взрыв метана. Директора посадили, но шахту не остановили....