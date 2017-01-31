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"Нужно чуть включить голову, и совесть, если есть" - даже боевик Ходаковский возмущен обстрелами из жилых кварталов Донецка

31.01.2017 12:35
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"Нужно чуть включить голову, и совесть, если есть" - даже боевик Ходаковский возмущен обстрелами из жилых кварталов Донецка

Экс-главарь "ДНР" Александр Ходаковский признал, что боевики обстреливают Авдеевку из жилых кварталов Донецка, а также то что такие случаи нередко случались и раньше. Об этом Ходаковский написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Знакомые звуки наталкивают на воспоминания. Так и войдет в календарь, как неделя памяти. К сожалению, во всех смыслах. На заре Протеста приходилось примерять на себя это выражение "и швец, и жнец, и в дуду игрец" многократно, даже не задумываясь над содержанием вопроса - а оно тебе надо? Надо было все, потому что ничего не было. Структура власти была парализована, и кроме людей с оружием и коммунальщиков - ничего и никого. Приходилось создавать боевое подразделение и одновременно быть министром госбезопасности, воевать и эвакуировать население, расселяя его по всем доступным местам - около тысячи человек за первые два месяца; обеспечивать людей стройматериалами, гуманитаркой и помощью везде, где только дотягивалась рука. Из свободных от боевой вахты бойцов формировались патрули по городу, обеспечивали порядок, закрывали "наливайки" после восьми вечера, и кабаки, где нетрезвые "крутые парни" из многочисленных на тогда полувоенных групп устраивали разборки - всякое бывало. И бывало, что отправляли подразделения гонять смежников, чтобы не стреляли из артиллерии вблизи жилых кварталов. Одни любили, не утруждая себя выбором позиции, выползти к торговому центру "Ашан", и дать в направлении противника пару-тройку залпов, не думая, что когда полетит "ответка" - на такой дистанции рассеивание будет таким, что достанется всем, и много. Другие становились регулярно возле вентиляционного ствола шахты "Засядько", и удирали, как только начинали бить по ним в ответ. В результате из трех вентиляторов два было уничтожено, а шахта продолжала работать, пока не случился взрыв метана. Директора посадили, но шахту не остановили....

Мне интересно, сейчас, когда понасоздано столько всяких "полезных" структур военного и полувоенного покроя, в которых отсиживаются те, кто на войну не стремится, и кто должен следить за порядком - хоть кто-то смотрит, чтобы дебилы в форме не стреляли с позиций рядом с жилыми кварталами? Я понимаю, я снова "на руку вражеской пропаганде" играю, косвенно подтверждая такую "маловероятную" возможность, но, если вдруг это имеет место - разве это не играет на руку вражеской пропаганде"? Неужели сложно военной полиции, всей многотысячной королевской рати, трущейся возле "раздачи", принять меры, чтобы население не страдало лишнего? Главе что, совсем по "переду", что у него творится под носом? Ладно, когда, как на Петровке - деваться некуда, - прижаты к домам, но на направлении Авдеевки десятки позиций, удаленных от города - работайте, парни. Такое впечатление, что государство создано только на билбордах, а народ, как основа его заявленной философии, не больше, чем дешевая туалетная бумага. И ладно, когда бы я по вредности своей придирался, но так это же не сложно, родненькие мои! Это же совсем просто - чуть чуть включить голову, и совесть, если есть", - резюмирует Ходаковский.


Фото: newsonline24.com.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрелы, мнение, Ходаковский
 
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