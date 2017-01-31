Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение

31.01.2017 16:49

Обострение обстановки под Авдеевкой имеет две причины – стратегическую и тактическую. То есть стратегически боевики увеличили количество обстрелов по всей линии разграничения. А Авдеевке досталось больше других, потому что именно здесь у так называемой ДНР самое уязвимое место, пишет журналист Кирилл Сазонов на glavpost.com.

Выход украинских военных на территорию промзоны Авдеевки позволили нашим войскам взять под контроль стратегическую транспортную артерию – основную трассу, которая соединяет Горловку и Донецк. Ее значение переоценить невозможно. Самые большие группировки боевиков сосредоточены именно в этих двух городах.

Со стороны Горловки боевики постоянно обстреливают Зайцево и в любой момент могут перейти в наступление на Бахмут (бывший Артемовск). Цель очень важная – там не только уникальные предприятия, которые позволят набить карман лидерам боевиков, но и большие оружейные склады.

В Донецке боевики тоже готовы нанести удар по Марьинке и Красногоровке, а в случае успеха развить наступление до Курахово. Там расположена крупная ТЭС и этой причины уже более, чем достаточно. Но планы по наступлению есть не только у боевиков.

Вооруженные силы Украины тоже в любой момент могут перейти к освобождению территорий и освободить Горловку или Донецк. Пока наша сторона ищет возможность мирного дипломатического урегулирования, но в какой-то момент терпение может лопнуть.

В любом из сценариев, будь то наступление боевиков или ВСУ, командование так называемых вооруженных сил ДНР столкнется с главной проблемой – переброской резервов из Горловки в Донецк или наоборот. Зависит от точки обострения. Именно в этих городах расположены самые большие силы боевиков, которые они называют армейскими корпусами.

Резервы нужно перебросить максимально быстро – скорость тут ключевой аргумент. Опоздаешь – можно вообще не приходить. По хорошей трассе (а там две полосы в каждую сторону) от Донецка до Горловки можно доехать в течение 20 – 30 минут. Альтернативная дорога местного значения (разбитая еще в давние времена, две полосы) ведет через Макеевку, Ясиновку и отнимет никак не меньше полутора часов.

В случае стремительной атаки спецназа эта пауза может стать решающим фактором. А что такое украинский спецназ боевики прекрасно знают. Так что отодвинуть ВСУ от трассы для боевиков вопрос принципиальный. Это главная проблема в их обороне. Вот только все попытки до последнего времени для них заканчивались одинаково плохо – в лучшем случае они получали мощную ответку, а в худшем – теряли кусок территории.

Стратегическая причина уже давно не секрет. Накануне очередного раунда переговоров в Минске Россия усиливает давление. Выкрутить Украине руки и заставить вернуть Донбасс по кремлевскому сценарию до сих пор не получилось.

Ни с помощью прямых уговоров, ни через давление европейских партнеров. Украинские власти прекрасно понимают, что Россия с помощью Особого статуса Донбасса и амнистии боевиков хочет заложить мину под само существование Украины.

Из доступных аргументов в Кремля только усиление обстрелов, обострение конфликта и шантаж нашими пленными, которых упорно отказываются возвращать. Это создает дополнительное напряжение внутри страны и в РФ верят, что рано или поздно оно достигнет критической точки.

Напоследок немного конспирологии. В Оппоблоке раскол. По слухам, Кремль настаивает на передачи 30% «контрольного пакета» акций политической силы Виктору Медведчуку. Ахметов и его группа категорически против – им эти игры в «русский мир» осточертели, да и очень уж дорого обошлись для бизнеса.

Вот и прилетели снаряды в Авдеевский коксохим, значение которого для холдинга «Метинвест» и всей украинской металлургии невозможно переоценить. Принуждение к дружбе и шантаж – традиционные методы для Кремля.