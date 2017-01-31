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ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"
31.01.2017 21:25
Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter, пишетnewsdaily.com.ua.
«Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности», – сказано в сообщении.
Отметим, в Кремле обвиняют Украину в наступлении под Авдеевкой.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, призыв, ОБСЕ, пребиотики
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