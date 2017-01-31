ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"

31.01.2017 21:25

Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter, пишетnewsdaily.com.ua.

«Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности», – сказано в сообщении.

Отметим, в Кремле обвиняют Украину в наступлении под Авдеевкой.