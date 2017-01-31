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Архив - Донецкая область

ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"

31.01.2017 21:25
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ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"

Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter, пишетnewsdaily.com.ua.

«Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности», – сказано в сообщении.

Отметим, в Кремле обвиняют Украину в наступлении под Авдеевкой. 


Фото: 112.ua/

Теги: Россия, Донбасс, призыв, ОБСЕ, пребиотики
 
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