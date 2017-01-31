Полная остановка Авдеевского коксохима приведет к полной потере завода

31.01.2017 10:52

Если Авдеевский коксохим остановится при такой низкой температуре, то завод перестанет существовать. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

"Мы вывели в консервацию два цеха: 3-й, 4-й. сейчас 1-й и 2-й цехи работают на выдачу, но кокс мы не производим, конечную продукцию, потому что не можем запустить сортировки. Работаем на собственной генерации электроэнергии, это примерно 5-6 МВт, которых нам хватает только для того, чтобы коксовым газом греть город. Ночь мы продержались. И вот в 9:30 нам подали первый природный газ. Я надеюсь, что мы можем сохранить рабочий режим для котельной, чтобы обогревать город. Пока ситуация достаточно напряженная, потому что обстрел продолжается", - рассказал директор.

По словам директора предприятия, полная остановка завода может привести к необратимым последствиям.

"Если он полностью остановится, то при такой температуре, -20, в течение суток будет падение температуры ниже допустимого уровня и завод перестанет существовать как таковой. Мы надеемся, что сможем удержать генерацию. Обещают, что природный газ будет… Надеемся, что будет договоренность о перемирии, на восстановление линии электропередач. Рассчитываем на это. Бригады ДТЭК уже подъехали, но ждут, пока закончится обстрел, чтобы выехать на осмотр линии", - добавил он.

Магомедов также рассказал, что сейчас в Авдеевке находится глава Донецкой ВГА Павел Жебривский. "Мы с ним контактируем каждые полчаса. Насколько я знаю, у него связь с Гройсманом", - заявил директор предприятия.

По его словам, пока сотрудники завода не пострадали в ходе обстрелов.

Отметим, что сейчас в Авдеевке под Донецком очень напряженная ситуация. Утром 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже - штурм с целью оттеснить украинские подразделения. Силы АТО отбили атаку боевиков, им также удалось захватить опорный пункт противника. Сейчас боевые действия продолжаются.