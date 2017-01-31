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Архив - Донецкая область

"Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах

31.01.2017 08:15
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"Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах

Жители Петровского района оккупированного Донецка в социальных сетях пишут, что обстрел начался около 07:00. Снаряды прилетали в район поселка Жилплощадка, 21-я шахта, из-за чего люди вынуждены были спрятаться в укрытия.

На данный момент данных о пострадавших и разрушениях нет, но в комментариях дончане пишут:

- «29-я — громко. Прилеты. Все в подвал».

- «Петровка — прилеты на Жилплощадке».

— «Тихий — громко. Все в подвалы. Уйдите с остановок. Прилеты».

- «Жилплощадка принимает».

- «Трест — громко. Людей с улиц люди к себе забирают».

- «ДБР — слышно прилеты. Все в дома».

- «Лесхоз принял».

— «Текстильщик — мигает свет, окна трясутся, я не пущу ребенка в школу сегодня».

— «Возле 21-й шахты и на кладбище ложится».

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донецк, Донбасс, житейская история, подвал, Петровский район, обстрелы
 
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