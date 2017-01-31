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"Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах
Жители Петровского района оккупированного Донецка в социальных сетях пишут, что обстрел начался около 07:00. Снаряды прилетали в район поселка Жилплощадка, 21-я шахта, из-за чего люди вынуждены были спрятаться в укрытия.
На данный момент данных о пострадавших и разрушениях нет, но в комментариях дончане пишут:
- «29-я — громко. Прилеты. Все в подвал».
- «Петровка — прилеты на Жилплощадке».
— «Тихий — громко. Все в подвалы. Уйдите с остановок. Прилеты».
- «Жилплощадка принимает».
- «Трест — громко. Людей с улиц люди к себе забирают».
- «ДБР — слышно прилеты. Все в дома».
- «Лесхоз принял».
— «Текстильщик — мигает свет, окна трясутся, я не пущу ребенка в школу сегодня».
— «Возле 21-й шахты и на кладбище ложится».
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донецк, Донбасс, житейская история, подвал, Петровский район, обстрелы
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