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Архив - Донецкая область

Под Авдеевкой российские оккупанты потеряли 29 наемников

31.01.2017 19:34
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Под Авдеевкой российские оккупанты потеряли 29 наемников

Сегодня, 31 января, неудачная  попытка штурма боевиков позиций ВСУ в районе Авдеевки стоила жизни 29 российским наемникам. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает ветеран АТО, военный корреспондент Мартин Брест.

"Збройні Сили України у особі 72ОМБр высказывают свои невероятные соболезнования друзьям и собутыльникам двадцати девяти сепаров, сходившим в атаку на позиции Черной Бригады, и даже обещают прислать венок.

Означенное количество похорон пройдет в районе Донецка по результатам сегодняшних событий под Авдеевкой", - отмечает Брест.


Фото: sprotyv.info/

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, гибель, наемники
 
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