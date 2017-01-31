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Под Авдеевкой российские оккупанты потеряли 29 наемников
31.01.2017 19:34
Сегодня, 31 января, неудачная попытка штурма боевиков позиций ВСУ в районе Авдеевки стоила жизни 29 российским наемникам. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает ветеран АТО, военный корреспондент Мартин Брест.
"Збройні Сили України у особі 72ОМБр высказывают свои невероятные соболезнования друзьям и собутыльникам двадцати девяти сепаров, сходившим в атаку на позиции Черной Бригады, и даже обещают прислать венок.
Означенное количество похорон пройдет в районе Донецка по результатам сегодняшних событий под Авдеевкой", - отмечает Брест.
Фото: sprotyv.info/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, гибель, наемники
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