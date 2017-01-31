Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)

31.01.2017 18:53

В результате обстрелов в Донецке обесточены несколько районов.

В соцсетях жители Донецка пишут об обстрелах города и делятся соответствующими снимками. В частности, в группе Типичный Донецк ВКонтакте опубликована сводка разрушений.

Кроме того,так называемый "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов в Донецке обесточены несколько районов.

"В результате обстрелов без света три района - Киевский, Куйбышевский и часть Ворошиловского, обесточены 13 котельных, ведутся восстановительные работы", - заявил Басурин.