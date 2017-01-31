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Архив - Донецкая область

Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)

31.01.2017 18:53
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Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)

В результате обстрелов в Донецке обесточены несколько районов.

В соцсетях жители Донецка пишут об обстрелах города и делятся соответствующими снимками. В частности, в группе Типичный Донецк ВКонтакте опубликована сводка разрушений.

Кроме того,так называемый  "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов в Донецке обесточены несколько районов.

"В результате обстрелов без света три района - Киевский, Куйбышевский и часть Ворошиловского, обесточены 13 котельных, ведутся восстановительные работы", - заявил Басурин.

Фото: https://twitter.com/

Теги: Донецк, Донбасс, фото, разрушения, сводник
 
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