- Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:0007:47
- Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе 07:30
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые07:26
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов", есть жертвы07:17
- Российские генералы блокируют проведение ремонтных работ в Авдеевке, ссылаясь на отсутствие полномочий07:10
- В прифронтовой Авдеевке объявлено чрезвычайное положение07:03
- В Авдеевке после остановки коксохима теплосеть поддерживают аварийными генераторами06:54
- Из-за обстрелов боевиков прекратил работу Авдеевский коксохим - город остался без воды, света и тепла06:43
- Прятались в сараях и погребах: жители Авдеевки рассказали об обстрелах21:49
- Українські військові впевнено тримають свої позиції біля Авдіївки – Бутусов18:58
Порошенко и Меркель обсудили выполнения "Минска" и пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе
Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире телекомпании "5 канал".
"Мы обсуждали вопросы, связанные с тем, каким образом привлечь американскую сторону к разрешению ситуации на Донбассе ", - сказал он.
Елисеев отметил, что визит Порошенко в Германию осуществлен на фоне последних активных международных контактов руководства Европейского Союза, в частности руководства Германии, Франции, Великобритании с новой американской администрацией президента Дональда Трампа, а также накануне подготовки к неформальному саммиту ЕС 3 февраля и на фоне обострения ситуации на Донбассе.
На встрече Порошенко с Меркель, по его словам, речь шла о прогрессе в выполнении достигнутых в Минске договоренностей, плане мер по их реализации ("дорожной карте"), переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).
"Ключевая позиция, по которой мы договорились с немецким руководством, за что мы благодарны, что ничего без Украины об Украине, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть. Эту позицию четко поддержали", - ответил Елисеев на вопрос о том, удалось ли достигнуть договоренности о способах привлечения новой Администрации США к разрешению ситуации на Донбассе.
Замглавы Администрации также добавил, что в ходе переговоров была подтверждена позиция относительно необходимости сохранения санкций против России до полного выполнения ею "минских договоренностей" и возобновления территориальной целостности Украины.
Елисеев также добавил, что украинская сторона продолжает работать с немецкой и французской над убеждением России выполнять "минские договоренности", а также над поиском путей привлечения американской стороны к урегулированию ситуации в Украине.
Фото: 112.ua/
Теги: США, Донбасс, война, переговоры, Порошенко, Меркель
- Мнение: в битве за Донбасс Порошенко пора звать на помощь США и Великобританию
- Порошенко обсудил проблемы Донбасса с Атлантическим советом США
- Порошенко обратился к украинцам по поводу Донбасса (ВИДЕО)
- Захарченко счастлив, что судьбу войны на Донбассе решают США и Россия
- Мнение: Путин будет торговаться за Донбасс уже с преемником Обамы
- Мнение: "Если им есть что сказать - пусть говорят. Пока они говорят, на востоке молчат "Грады". Ну, или помалкивают"
- Жебривский готовит жителей Авдеевки к эвакуации07:58
- Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:0007:47
- Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе 07:30
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые07:26
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов", есть жертвы07:17
- Российские генералы блокируют проведение ремонтных работ в Авдеевке, ссылаясь на отсутствие полномочий07:10
- В прифронтовой Авдеевке объявлено чрезвычайное положение07:03
- В Авдеевке после остановки коксохима теплосеть поддерживают аварийными генераторами06:54
- Из-за обстрелов боевиков прекратил работу Авдеевский коксохим - город остался без воды, света и тепла06:43
- Прятались в сараях и погребах: жители Авдеевки рассказали об обстрелах21:49
- Жебривский готовит жителей Авдеевки к эвакуации07:58
- Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:0007:47
- Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе 07:30
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые07:26
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов", есть жертвы07:17
- Российские генералы блокируют проведение ремонтных работ в Авдеевке, ссылаясь на отсутствие полномочий07:10
- В прифронтовой Авдеевке объявлено чрезвычайное положение07:03
- В Авдеевке после остановки коксохима теплосеть поддерживают аварийными генераторами06:54
- Из-за обстрелов боевиков прекратил работу Авдеевский коксохим - город остался без воды, света и тепла06:43
- Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз22:48
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)