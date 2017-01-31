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Порошенко поручил главам всех областей Украины оказать помощь прифронтовой Авдеевке
Президент Украины Петр Порошенко дал поручение председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны боевиков, сообщает "Интерфакс".
"Вследствие обстрелов в г.Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение. В перечне первоочередных мероприятий - обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы государства во вторник вечером.
Также ОГА и КГГА поручено проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки, в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.
"С целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины", - говорится в сообщении.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, Огайо, помощь, поручитель, Порошенко
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