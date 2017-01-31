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Порошенко собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке
Президент Украины Петр Порошенко во вторник собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.
"Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, это связано с обострением ситуации в Авдеевке.
Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Впрочем нардеп Евгений Дейдей сообщает, что эвакуация уже началась. Однако, подтверждений этой информации пока нет.
В результате утреннего обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель. Город боевики обстреливают из тяжелой артиллерии, обстрелы не прекращаются.
В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, военные, СНБО, Порошенко
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