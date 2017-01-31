Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе

31.01.2017 07:30

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил письмо генеральном секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу в связи с обострением ситуации в ситуации в Донбассе и в частности обстрелом боевиками города Авдеевка, сообщают украинские СМИ.

"Требуем от России остановить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня", - сказано в письме, сообщила Миссия Украины в ООН на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой "усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию в Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе".

Напомним, вечером 30 января президент Порошенко прервал официальный визит в Берлин из-за обострения ситуации на фронте и угрозы гуманитарной катастрофы в Авдеевке, о которой глава государства распорядился сообщить в Совет Безопасности ООН и ОБСЕ.

В воскресенье, 29 января, боевики российско-террористических формирований предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой области. Украинские бойцы дали отпор оккупантам, заставив их отступить. После боестолкновения террористы возобновили минометные обстрелы Авдеевки, Опытного и Каменки на донецком направлении. Пески оккупанты обстреливали из танка. В ходе боевых действий 29-30 января погибли восемь украинских военнослужащих. Нарушено тепло-, электро- и энергоснабжение Авдеевки, остановил работу коксохимический завод.

В городе объявлено чрезвычайное положение.



