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Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил письмо генеральном секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу в связи с обострением ситуации в ситуации в Донбассе и в частности обстрелом боевиками города Авдеевка, сообщают украинские СМИ.
"Требуем от России остановить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня", - сказано в письме, сообщила Миссия Украины в ООН на своей странице в Twitter.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой "усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию в Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе".
Напомним, вечером 30 января президент Порошенко прервал официальный визит в Берлин из-за обострения ситуации на фронте и угрозы гуманитарной катастрофы в Авдеевке, о которой глава государства распорядился сообщить в Совет Безопасности ООН и ОБСЕ.
В воскресенье, 29 января, боевики российско-террористических формирований предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой области. Украинские бойцы дали отпор оккупантам, заставив их отступить. После боестолкновения террористы возобновили минометные обстрелы Авдеевки, Опытного и Каменки на донецком направлении. Пески оккупанты обстреливали из танка. В ходе боевых действий 29-30 января погибли восемь украинских военнослужащих. Нарушено тепло-, электро- и энергоснабжение Авдеевки, остановил работу коксохимический завод.
В городе объявлено чрезвычайное положение.
Фото: vnews.agency/
Теги: Украина, Донбасс, война, Авдеевка, ООН, обращение
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- Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:0007:47
- Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе 07:30
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые07:26
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов", есть жертвы07:17
- Российские генералы блокируют проведение ремонтных работ в Авдеевке, ссылаясь на отсутствие полномочий07:10
- В прифронтовой Авдеевке объявлено чрезвычайное положение07:03
- В Авдеевке после остановки коксохима теплосеть поддерживают аварийными генераторами06:54
- Из-за обстрелов боевиков прекратил работу Авдеевский коксохим - город остался без воды, света и тепла06:43
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- Українські військові впевнено тримають свої позиції біля Авдіївки – Бутусов18:58
- Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:0007:47
- Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе 07:30
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые07:26
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- Российские генералы блокируют проведение ремонтных работ в Авдеевке, ссылаясь на отсутствие полномочий07:10
- В прифронтовой Авдеевке объявлено чрезвычайное положение07:03
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