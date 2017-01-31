- ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"21:25
- Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины 21:12
- В результате сегодняшнего обстрела в Макеевке повреждены 13 домов, участок водоканала и школа21:03
- Из авдеевской больницы эвакуированы все больные20:55
- Донецк превращается в мрачную разбитую российскую глубинку20:49
- Поврежден железнодорожный путь от Авдеевского коксохима на "большую" Украину20:20
- В "Укрзализныце" подсчитали убытки от "железнодорожной" блокады на Донбассе20:05
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)19:54
- Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев" 19:41
- Под Авдеевкой российские оккупанты потеряли 29 наемников19:34
Поврежден железнодорожный путь от Авдеевского коксохима на "большую" Украину
Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявляет о повреждении ж/д путей, которые соединяют завод с подконтрольной Украине территорией. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Появилась еще одна проблема - единственный железнодорожный путь, который у нас есть от Авдеевки в сторону, скажем, материка, он перебит. Я надеюсь, железнодорожники отработают быстро и в первой половине дня смогут восстановить", - говорит директор.
По его словам, на заводе хватает запасов угля, но для работы в нормальном технологическом режиме нужен или природный газ, или внешняя электроэнергия. Если боевики начнут поддерживать "режим тишины", то коксохиму хватит 3-4 дня, чтобы запуститься, но из-за обстрелов это пока невозможно.
"Мы держим связь с нашими коллегами и с "Запорожстали", и с "Азовстали", они оказывают необходимую помощь, но на самом деле проблема сложная для компании", - отметил Магомедов.
Отметим, что еще вчера Муса Магомедов сообщал о повреждении ж/д полотна на АКХЗ на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, дорога была восстановлена.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, железнодорожный вокзал, повреждения, коксохим
- В результате обстрелов Авдеевки пострадало шесть дворов и огороды (ФОТО)
- Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях Ясиноватского железнодорожного депо
- Террористы снова оставили Авдеевку без воды
- Плохие новости из обстрелянной Авдеевки
- В Авдеевке в среду ранена мирная жительница
- 20 лет Независимости. Авдеевка: детский городок как главная потеря
- Порошенко поручил главам всех областей Украины оказать помощь прифронтовой Авдеевке21:32
- ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"21:25
- Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины 21:12
- В результате сегодняшнего обстрела в Макеевке повреждены 13 домов, участок водоканала и школа21:03
- Из авдеевской больницы эвакуированы все больные20:55
- Донецк превращается в мрачную разбитую российскую глубинку20:49
- Поврежден железнодорожный путь от Авдеевского коксохима на "большую" Украину20:20
- В "Укрзализныце" подсчитали убытки от "железнодорожной" блокады на Донбассе20:05
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)19:54
- Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев" 19:41
- Порошенко поручил главам всех областей Украины оказать помощь прифронтовой Авдеевке21:32
- ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"21:25
- Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины 21:12
- В результате сегодняшнего обстрела в Макеевке повреждены 13 домов, участок водоканала и школа21:03
- Из авдеевской больницы эвакуированы все больные20:55
- Донецк превращается в мрачную разбитую российскую глубинку20:49
- Поврежден железнодорожный путь от Авдеевского коксохима на "большую" Украину20:20
- В "Укрзализныце" подсчитали убытки от "железнодорожной" блокады на Донбассе20:05
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)19:54
- Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев" 19:41
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев