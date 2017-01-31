Поврежден железнодорожный путь от Авдеевского коксохима на "большую" Украину

31.01.2017 20:20

Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявляет о повреждении ж/д путей, которые соединяют завод с подконтрольной Украине территорией. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Появилась еще одна проблема - единственный железнодорожный путь, который у нас есть от Авдеевки в сторону, скажем, материка, он перебит. Я надеюсь, железнодорожники отработают быстро и в первой половине дня смогут восстановить", - говорит директор.

По его словам, на заводе хватает запасов угля, но для работы в нормальном технологическом режиме нужен или природный газ, или внешняя электроэнергия. Если боевики начнут поддерживать "режим тишины", то коксохиму хватит 3-4 дня, чтобы запуститься, но из-за обстрелов это пока невозможно.

"Мы держим связь с нашими коллегами и с "Запорожстали", и с "Азовстали", они оказывают необходимую помощь, но на самом деле проблема сложная для компании", - отметил Магомедов.

Отметим, что еще вчера Муса Магомедов сообщал о повреждении ж/д полотна на АКХЗ на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, дорога была восстановлена.