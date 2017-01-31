Праздник детского хоккея – «Супер-Контик» Junior Hockey Cup

31.01.2017 22:49

В период с 27-го по 29 января на дружковской Ледовой арене "Альтаир" состоялись матчи всеукраинского турнира "Супер-Контик" Junior Hockey Cup. Четвертый в истории розыгрыш прошел среди команд 2007 года рождения, а приняли участие в нем 6 команд из 5 городов – Белой Церкви, Донецка, Дружковки, Киева и Харькова.



Второе участие в "Супер-Контике" принесло первое "золото" команде "Донбасс 2007". Также со второй попытки улучшил свой прошлогодний результат "Союз". Если в сезоне-2015/16 харьковчане заняли пятую строчку таблицы, то в этом сезоне – вторую. А на третьем месте оказался дебютант соревнования – "Киев".



"Доволен выступлениями своих подопечных. Тем более, что они заняли первое место. Огромное спасибо и ХК "Донбасс" за организацию всеукраинского турнира, и командам, которые приняли участие. Думаю, дети родители и тренеры также довольны – все получили подарки, грамоты, получили игровой опыт", – сказал наставник "Донбасса 2007" Роман Чернобров.



Судя по реакции, настоящим сюрпризом для "Союза" стала победа в голосовании среди болельщиков, которое проходило на официальной странице ХК "Донбасс" в сети Facebook (www.facebook.com/HCDonbass). А призом для победителя стала целая коробка сладостей от генерального партнера соревнований компании "Конти".

"Конечно, была мечта выиграть первое место. Но пока "Донбасс 2007" нам не по зубам. Рассчитывали побороться на равных, но не получилось. А так организацией и турниром очень доволен. Ехали в Дружковку с большой радостью – это для нас уже второе участие в турнире. Игры получились интересные. Все команды были приблизительно равны по силам за исключением победителя. Так что получились серьезные хоккейные баталии", – сказал по окончанию церемонии награждения главный тренер харьковчан Олег Панасенко.

Помимо основных наград организаторы турнира уже традиционно вручили индивидуальные призы – лучшим хоккеистам соревнования.



"Очень понравился этот турнир. Мы старались победить – показали командную игру, разыгрывали комбинации, забивали. Перед собой ставил задачу стать лучшим бомбардиром турнира и достиг цели", – сказал нападающий "Донбасса" 2007 Андрей Выставкин, набравший больше остальных очков в течение трех дней.



Массу впечатлений от соревнований получили и родители. В частности, хоккеистов приезжих команд.



"Нас очень хорошо встретили. Наши дети сыграли против очень достойных команд. Теплый прием, дружеская атмосфера на трибунах, зрелищные игры на льду – в Дружковке нам очень понравилось", – отвесил комплименты организаторам отец хоккеиста "Киева" Аркадий.

Для участников турнира "Супер-Контик" Junior Hockey Cup хоккейный клуб "Донбасс" организовал экскурсию на фабрику компании "Конти".

В целом за три дня турнира 6 команд провели 15 матчей и забросили 141 шайбу. Для трех команд – "Донбасса 2007", "Союза" и "Белого Барса" это было уже второе участие в "Супер-Контике", а "Донбасс 2008", "Дружба ХТЗ 2007" и "Киев" – стали дебютантами соревнований.



