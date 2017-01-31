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Ранен боевик "Гиви"
31.01.2017 11:14
Сепаратисты в соцсетях сообщают о ранении боевика Михаила Толстых - Гиви. Ранение Гиви якобы получил в бою в северной части Донецка.
Фото: newsonline24.com.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, ранение, Гиви
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- Служба МСЧ подготовлена для проведения эвакуации жителей прифронтовой Авдеевки - одновременно можно вывезти около 12 тысяч человек11:39
- Авдеевка снова под мощным обстрелом - российская сторона отказалась от "режима тишины"11:34
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