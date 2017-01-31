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Архив - Донецкая область

Ранен боевик "Гиви"

31.01.2017 11:14
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Ранен боевик "Гиви"

Сепаратисты  в соцсетях сообщают о ранении боевика Михаила Толстых - Гиви. Ранение Гиви  якобы получил в бою в северной части Донецка.


Фото: newsonline24.com.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, ранение, Гиви
 
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