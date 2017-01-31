Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня

31.01.2017 17:16

До конца дня власти Донетчины могут принять решение о всеобщей эвакуации Авдеевки. Об этом сообщают руководители Донецкой ОВГА.

Первый заместитель Донецкой ОВГА Евгений Вилинский сообщил, что, скорее всего, решение о проведении всеобщей эвакуации из Авдеевки будет принято уже до конца сегодняшнего дня. Сейчас власти готовятся к эвакуации в первую очередь пациентов из реанимации, лежачих людей с инвалидностью и по желанию семей с маленькими детьми.

Также, он отметил: "Подобное решение еще слишком рано принимать. Но мы готовы к любому развитию событий. Решение об эвакуации будет принимать руководитель штаба, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Нам необходимо один-два дня и мы будем понимать, по какому сценарию мы будем действовать".