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Архив - Донецкая область

Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня

31.01.2017 17:16
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Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня

До конца дня власти Донетчины могут принять решение о всеобщей эвакуации Авдеевки. Об этом сообщают руководители Донецкой ОВГА.

Первый заместитель Донецкой ОВГА Евгений Вилинский сообщил, что, скорее всего, решение о проведении всеобщей эвакуации из Авдеевки будет принято уже до конца сегодняшнего дня. Сейчас власти готовятся к эвакуации в первую очередь пациентов из реанимации, лежачих людей с инвалидностью и по желанию семей с маленькими детьми.

Также, он отметил: "Подобное решение еще слишком рано принимать. Но мы готовы к любому развитию событий. Решение об эвакуации будет принимать руководитель штаба, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Нам необходимо один-два дня и мы будем понимать, по какому сценарию мы будем действовать".


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, эвакуация, решение, Жебривский
 
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