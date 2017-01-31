Российские генералы блокируют проведение ремонтных работ в Авдеевке, ссылаясь на отсутствие полномочий

31.01.2017 07:10

Генералы в РФ в Совместном центре по контролю и координации блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке. Об этом сообщил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook, сообщает 112.ua.

Он также сообщил, что в Авдеевке циркуляция теплоносителей в системе на данный момент обеспечивается.

"Поставщики газа могут обеспечить поставку природного газа на достаточное для проведение ремонтных работ время", - подчеркнул Вилинский.

"Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения #СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть", - написал он.

Совместный центр по контролю и координации огня на Донбассе - группа по контролю соблюдения минских соглашений, в которую входят военные представители украинской и российской сторон.

"Жизнь, тепло, водо- и электроснабжение более двадцати тысяч жителей Авдеевки прямо сейчас находятся в руках российских органов власти. А если быть точнее, представителей Российской Федерации в составе Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и перемирия на линии соприкосновения.

Вся военно-гражданская администрация Донецкой области, руководители всех коммунальных служб и предприятий-поставщиков электроэнергии, газа и воды выехали на место и ждут, когда руководство СЦКК даст добро на начало восстановительных работ в городе.

А сигнала нет. Город замерзает, в домах нет воды и тепла, руководство области всеми возможными и невозможными способами пытается удержать жителей от паники, а представители российской стороны СЦКК утверждают, что у них нет полномочий и возможности повлиять на руководство ДНР по прекращению огня. То есть, говорить от имени ДНР в Нормандском формате и торговаться с Трампом - полномочия есть. А приостановить огонь, чтобы восстановить в домах тепло и воду в самый разгар зимы - нет", - написал народный депутат Украины Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

Напомним, в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов. Президент также поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.