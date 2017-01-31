Российские генералы гарантировали прекращение обстрелов в районе Авдеевки в течение нескольких часов

31.01.2017 08:22

Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня на Донбассе 31 января с 10: до 17:00. Ремонтные бригады приступают в работам в Авдеевке. Об этом сообщил донецкий губернатор Павло Жебривский в facebook.

"Підчас ранкової координаційної наради поступила інформація від СЦКК про те, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00. Ремонтні бригади приступають до роботи.

Очікуємо на прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі", - сообщил Жебривский.