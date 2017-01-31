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Архив - Донецкая область

Российские генералы гарантировали прекращение обстрелов в районе Авдеевки в течение нескольких часов

31.01.2017 08:22
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Российские генералы гарантировали прекращение обстрелов в районе Авдеевки в течение нескольких часов

Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня на Донбассе 31 января с 10: до 17:00.  Ремонтные бригады приступают в работам в Авдеевке. Об этом сообщил донецкий губернатор Павло Жебривский в facebook.

"Підчас ранкової координаційної наради поступила інформація від СЦКК про те, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00. Ремонтні бригади приступають до роботи.
Очікуємо на прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі", - сообщил Жебривский.


Фото: donbass.ua/

Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, ремонт, гарантии, Жебривский
 
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