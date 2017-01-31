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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке

31.01.2017 09:00
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Российские оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке

Сегодня, 31 января, незаконные вооруженные формирования»ДНР» из минометов обстреляли больницу в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель полка особого назначения «Київ»Ярослав Бондаренко.

«Только что: #Авдеевка - сепары влупили по Авдеевской городской больнице. 3 минометных прилета», -написал он. 

Новость передает сайт novosti.dn.ua.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, больница, боевики, обстрелы
 
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