Российские оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке

31.01.2017 09:00

Сегодня, 31 января, незаконные вооруженные формирования»ДНР» из минометов обстреляли больницу в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель полка особого назначения «Київ»Ярослав Бондаренко.

«Только что: #Авдеевка - сепары влупили по Авдеевской городской больнице. 3 минометных прилета», -написал он.

Новость передает сайт novosti.dn.ua.