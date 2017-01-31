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Архив - Донецкая область

Россияне сорвали переговоры по Авдеевке

31.01.2017 19:15
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Россияне сорвали переговоры по Авдеевке

Срочное заседание Трехсторонней контактной группы для обсуждения ситуации в Авдеевке Донецкой области было сорвано по вине российской стороны, утверждает источник "Интерфакс-Украина", передает сайт "Новости Донбасса".

"Представители России сорвали сегодня скайп-конференцию, созванную по инициативе украинской стороны в связи с не выполнением договоренности о прекращении огня в районе Авдеевки", - сказал собеседник агентства.

Как заявил источник, представители российской стороны на переговорах дали согласие на проведение встречи, а позже сослались на ее нецелесообразность.

В результате, отметил собеседник агентства, "Украина и ОБСЕ приняли участие, а российская сторона – нет".

Провести срочное заседание переговорщиков было поручено президентом Украины Петром Порошенко. 

30 января в результате обстрела Авдеевки, расположенной вблизи Донецка, работу приостановил коксохимический завод. Помимо этого, в городе отсутствует электричество и отопление. Также в ходе обстрелов на этом участке фронта была обесточена Донецкая фильтровальная станция - помимо Авдеевки без водоснабжения остались близлежащие населенные пункты.

Утром 31 января во время очередного обстрела был ранен мужчина. По данным министерства обороны Украины, огонь велся из установок "Град" со стороны Донецка. Также был обстрелян район городской больницы.

Из-за обстрелов и повреждения важных инфраструктурных объектов в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, Авдеевка, переговоры
 
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