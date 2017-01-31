Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов", есть жертвы

31.01.2017 07:17

Около 6 утра вторника боевики выпустили по Авдеевке четыре пакета "Града". Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ, которая защищает город.

"Как сообщают из Донецка, люди видели, что стреляли из четырех разных точек, из четырех разных установок. Выпустили (снаряды) по старой части города. Город горит. Есть жертвы среди мирного населения", - сообщила Мокренчук.

Количество жертв и пострадавших уточняется, добавила пресс-офицер.

Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧП в связи обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте.

В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов. Президент также поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.