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Ситауция в Авдеевке чрезвычайная - жители готовы к эвакуации
В связи с обстрелами жители Авдеевки готовы покинуть свои дома и уехать из города. Об этом сообщил корреспондент телеканала "112 Украина".
"Сейчас в Авдеевке сложилась такая ситуация, что у людей нет света, также есть большие проблемы с водой. В городе объявлено чрезвычайное положение и есть необходимость в эвакуации людей. Часть людей, с которыми мы общались, говорят о том, что они уже сейчас собирают вещи и готовы выехать из города. Хотя до этого почти три года боевых действий пережили в самой Авдеевке", - рассказал о ситуации корреспондент.
Он также отметил, что в Авдеевке не прекращается артиллерийская канонада. "Постоянно слышны взрывы. Когда мы подъезжали к городу, то в расположенных вокруг селах видели свежие следы от разрывов снарядов разного диаметра, разной глубины. Можно говорить о том, что сюда летели снаряды, выпущенные из тяжелого вооружения", - добавил корреспондент.
Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧП в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. В результате утреннего обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель.
В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, житейская история
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