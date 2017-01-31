Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые

31.01.2017 07:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые

Боевики за минувшие сутки 71 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО. 

"Трое наших военных погибли, двадцать ранены и четверо травмированы", - говорится в сообщении.

 Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь незаконные вооруженные формирования применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружия. Также многократно обстреляно Зайцево, Троицкое, Каменка, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

 На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.

Ранее пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук сообщила об утреннем обстреле боевиков по Авдеевке. По ее информации, боевики стреляли из "Градов", есть погибшие и раненые.

Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧП в связи обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте.

В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх