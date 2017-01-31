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Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые
Боевики за минувшие сутки 71 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО.
"Трое наших военных погибли, двадцать ранены и четверо травмированы", - говорится в сообщении.
Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь незаконные вооруженные формирования применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружия. Также многократно обстреляно Зайцево, Троицкое, Каменка, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.
На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.
На Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.
Ранее пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук сообщила об утреннем обстреле боевиков по Авдеевке. По ее информации, боевики стреляли из "Градов", есть погибшие и раненые.
Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧП в связи обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте.
В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, боевики, обстрелы
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- Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе 07:30
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые07:26
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов", есть жертвы07:17
- Российские генералы блокируют проведение ремонтных работ в Авдеевке, ссылаясь на отсутствие полномочий07:10
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- Прятались в сараях и погребах: жители Авдеевки рассказали об обстрелах21:49
- Українські військові впевнено тримають свої позиції біля Авдіївки – Бутусов18:58
- Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:0007:47
- Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе 07:30
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые07:26
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов", есть жертвы07:17
- Российские генералы блокируют проведение ремонтных работ в Авдеевке, ссылаясь на отсутствие полномочий07:10
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