Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые

31.01.2017 07:26

Боевики за минувшие сутки 71 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО.

"Трое наших военных погибли, двадцать ранены и четверо травмированы", - говорится в сообщении.

Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь незаконные вооруженные формирования применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружия. Также многократно обстреляно Зайцево, Троицкое, Каменка, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.

Ранее пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук сообщила об утреннем обстреле боевиков по Авдеевке. По ее информации, боевики стреляли из "Градов", есть погибшие и раненые.

Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧП в связи обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте.

В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.