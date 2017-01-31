Ситуация в Авдеевке : на 12:45 "режим тишины" российскими военными не обеспечен

31.01.2017 13:43

О ситуации в прифронтовой Авдеевке сообщает губернатор Донецкой области Павло Жебривский в facebook.

"Станом на 12:45 режиму тиші все ще нема. Російські бойовики продовжують обстріл.

В #Авдіївці є один поранений серед місцевих мешканців.

Рішення про повномасштабну евакуацію не приймаємо. Але вже повністю підготувались до неї на випадок оголошення евакуації.

Станом на цю годину:

1. Вивозимо із Авдіївки людей з особливими потребами у Костянинівку і Білецьке.

2. Вивезли із лікарняної реанімації важкохворих. Переміщаємо їх у Костянтинівську лікарню.

3. Одна сім’я виявила бажання вивезти із міста своїх дітей. Військовослужбовці цивільно-військового співробітництва допомагають цій родині організувати вивіз дітей.