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Ситуация в Авдеевке : на 12:45 "режим тишины" российскими военными не обеспечен

31.01.2017 13:43
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Ситуация в Авдеевке : на 12:45 "режим тишины" российскими военными не обеспечен

О ситуации в прифронтовой Авдеевке сообщает губернатор Донецкой области Павло Жебривский в facebook.

"Станом на 12:45 режиму тиші все ще нема. Російські бойовики продовжують обстріл.
В #Авдіївці є один поранений серед місцевих мешканців.
Рішення про повномасштабну евакуацію не приймаємо. Але вже повністю підготувались до неї на випадок оголошення евакуації. 
Станом на цю годину:
1. Вивозимо із Авдіївки людей з особливими потребами у Костянинівку і Білецьке.
2. Вивезли із лікарняної реанімації важкохворих. Переміщаємо їх у Костянтинівську лікарню. 
3. Одна сім’я виявила бажання вивезти із міста своїх дітей. Військовослужбовці цивільно-військового співробітництва допомагають цій родині організувати вивіз дітей.

4. До міста постійно надходять додаткові елетрогенератори та польові кухні. Очікуємо на додатковий приїзд польових кухонь.
5. Їжу готуємо на стадіоні «Хімік». Там встановлено наметове містечко. 
6. На стадіоні налагоджено супутниковий зв'язок. Є уся необхідна оргтехніка та інтернет. 
7. В термосах розвозимо по місту гарячу їжу та кип’яток", - сообщил Жебривский.


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, Авдеевка, режим, обстрелы
 
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