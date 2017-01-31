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Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:00
Для охраны правопорядка в обесточенной Авдеевке привлечены дополнительные отряды национальной полиции. Больница работает в штатном режиме на мощных генераторах. Также на автономном отоплении работают школа и детский сад. В городе работают пункты обогрева. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на свое странице в Facebook.
"В 6:00 в Адеевку прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и нацгвардии", - сообщил Жебривский.
Также в город прибыли ремонтные службы облэнерго и облгаза.
По состоянию на 07:00 в Адеевке установлено 7 пунктов обогрева населения.
Как сообщает Жебривский, с 7 часов утра проводится выдача горячего завтрака, а запасами питьевой воды город обеспечен.
"Благодаря Авдеевскому коксохиму в теплосети поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 - на выходе", - сообщил также глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Жебривский также отметил, что по оперативной информации снаряд попал в жилую пятиэтажку. На место выехали спасатели. Информация уточняется.
По данным штаба АТО, ситуация в районе Авдеевки остается напряженной. За минувшие сутки в районе Авдеевки гибридные войска РФ использовали 152 мм и 122 мм артиллерию, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По городу стреляли также танки.
В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. В городе создан областной координационный центр, в который вошли руководители города, спецслужбы, спасатели и представители городских предприятий.
Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что на данный момент осуществляются попытки "в условиях катастрофической нехватки коксового газа удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра, 3 и 4 коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, температура, Авдеевка, полиция, завод, чрезвычайное положение, пункт обогрева, Жебривский
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