Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:00

31.01.2017 07:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:00

Для охраны правопорядка в обесточенной Авдеевке привлечены дополнительные отряды национальной полиции. Больница работает в штатном режиме на мощных генераторах. Также на автономном отоплении работают школа и детский сад. В городе работают пункты обогрева. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на свое странице в Facebook.

"В 6:00 в Адеевку прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и нацгвардии", - сообщил Жебривский. 

Также в город прибыли ремонтные службы облэнерго и облгаза. 

По состоянию на 07:00 в Адеевке установлено 7 пунктов обогрева населения. 

Как сообщает Жебривский, с 7 часов утра проводится выдача горячего завтрака, а запасами питьевой воды город обеспечен. 

"Благодаря Авдеевскому коксохиму в теплосети поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 - на выходе", - сообщил также глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. 

Жебривский также отметил, что по оперативной информации снаряд попал в жилую пятиэтажку. На место выехали спасатели. Информация уточняется.

По данным штаба АТО, ситуация в районе Авдеевки остается напряженной. За минувшие сутки в районе Авдеевки гибридные войска РФ использовали 152 мм и 122 мм артиллерию, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По городу стреляли также танки.

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. В городе создан областной координационный центр, в который вошли руководители города, спецслужбы, спасатели и представители городских предприятий.

Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что на данный момент осуществляются попытки "в условиях катастрофической нехватки коксового газа удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра, 3 и 4 коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, температура, Авдеевка, полиция, завод, чрезвычайное положение, пункт обогрева, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх