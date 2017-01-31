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Служба МСЧ подготовлена для проведения эвакуации жителей прифронтовой Авдеевки - одновременно можно вывезти около 12 тысяч человек
В Авдеевке специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям рассматривают возможность эвакуации 12 тысяч человек. Об этом заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин. По его словам, жителей прифронтовой Авдеевки могут разместить в таких городах Донецкой области как Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск.
«Для этого подготовлены и находятся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс», - цитирует Чечеткина пресс-служба ГСЧС по итогам прошедшего во вторник заседания оперативного штаба относительно ситуации в Авдеевке.
Ранее председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил, что в течение дня службы могут эвакуировать из города до 8 тысяч человек. По его словам, города области на данный момент готовы принять до 9 тысяч человек.
До начала боевых действий в городе проживали около 30 тысяч человек. По разным оценкам, на сегодня их осталось от 15 до 25 тысяч.
На территории Авдеевки организованы 11 пунктов обогрева. Обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Организован контроль за противопожарной защитой печей Авдеевского коксохимического завода.
По словам Чечеткина, в случае осложнения ситуации в Авдеевке ГСЧС сформировала и содержит в готовности сводный аварийно-спасательный отряд общей численностью около 150 человек, 14 единиц электростанций различной мощности, 22 пункта обогрева и 4 унифицированных моторных подогревателя.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, спасатели, эвакуация, житейская история
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