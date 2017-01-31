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Соседние города и военные организовали помощь Авдеевке - Жебривский
31.01.2017 08:25
Об этом в facebooк написал руководитель Донецкой ОВГА Павло Жебривский.
"Скординували дії керівників міст і районів області на випадок можливої евакуації мешканців Авдіївки. Станом на зараз, впродовж дня можемо евакуювати до 8 тисяч осіб. Міста області, станом на зараз, готові прийняти до 9 тис осіб. У дитячих заклади області готові в будь-який момент прийняти понад тисячу дітей.
На під’їзді до міста близько 10 тон продуктів харчування. Військові надали додаткові польові кухні", - сообщил донецкий губернатор.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, помощь
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