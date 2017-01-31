Соседние города и военные организовали помощь Авдеевке - Жебривский

31.01.2017 08:25

Об этом в facebooк написал руководитель Донецкой ОВГА Павло Жебривский.

"Скординували дії керівників міст і районів області на випадок можливої евакуації мешканців Авдіївки. Станом на зараз, впродовж дня можемо евакуювати до 8 тисяч осіб. Міста області, станом на зараз, готові прийняти до 9 тис осіб. У дитячих заклади області готові в будь-який момент прийняти понад тисячу дітей.

На під’їзді до міста близько 10 тон продуктів харчування. Військові надали додаткові польові кухні", - сообщил донецкий губернатор.