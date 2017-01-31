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Архив - Донецкая область

Стали известны потери российских "ихтамнетов" под Авдеевкой

31.01.2017 11:58
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Стали известны потери российских "ихтамнетов" под Авдеевкой

Вчера 72-я ОМБР получила информацию о гибели 60 боевиков под Донецком. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук.

"Конечно, мы даем ответ. Если бы не было ответа, то потерь было бы гораздо больше. Среди боевиков есть потери. Судя по тому, что они озвучили после первого боя, то у них уже тогда было 24 раненых, 9 убитых. Судя по информации, которую мы получили вчера уже под вечер, возле Донецка в Калиновском районе было около 60 погибших боевиков из РФ. О количестве местных никто не говорит, потому что их учет не ведется. Наш противник учитывает только военнослужащих РФ", - заявила Мокренчук.

Отметим, что сейчас в Авдеевке под Донецком очень напряженная ситуация. Утром 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже - штурм с целью оттеснить украинские подразделения. Силы АТО отбили атаку боевиков, им также удалось захватить опорный пункт противника. Сейчас боевые действия продолжаются. 

 


Фото: https://inforesist.org/

Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, военные, боевики, потери
 
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