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Украинским военным, обороняющим Авдеевку, приходят SMS-сообщения с угрозами
Бойцам АТО, которые держат оборону в районе Авдеевки Донецкой области, с неизвестных номеров приходят SMS-сообщения с угрозами.
Текст одного из таких сообщений опубликовала в своем Twitter журналист DW Анастасия Магазова, сообщает "Новое время".
"ВСУшник, ты всего лишь мясо для своих командиров", - заявлялось в тексте.
Подобные тексты SMS, которые рассылались украинским военным, обнародовал в эфире Эспрессо.TV и волонтер Петр Дудник.
Ранее в штабе АТО заявили, что штурм в районе Авдеевки не прекращается, боевики активно применяют артиллерию и минометы. Власти области готовятся к возможной эвакуации 8 тысяч жителей из Авдеевки. По данным Нацполиции, в городе находится около 23-25 тысяч человек.
Напомним, 29 января, боевики атаковали позиции украинских военнослужащих в Авдеевке Донецкой области.
29 января погибло пятеро бойцов, девять получили ранения, еще четверо были травмированы.
30 января, по данным пресс-центра штаба АТО трое военнослужащих погибли, семнадцать были ранены и трое травмированы.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, бой, бойцы, угрозы
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- Украинским военным, обороняющим Авдеевку, приходят SMS-сообщения с угрозами17:43
- Мариуполь готов принять 700 жителей Авдеевки в случае эвакуации (ВИДЕО)17:34
- В прифронтовой Авдеевке в пункты обогрева обратились около 400 человек, в основном, дети и пожилые люди17:24
- Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня17:16
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- Для помощи прифронтовой Авдеевке созданы пункты приема гуманитарной помощи (адреса)17:05
- Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса 16:56
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