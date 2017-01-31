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Архив - Донецкая область

Украинским военным, обороняющим Авдеевку, приходят SMS-сообщения с угрозами

31.01.2017 17:43
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Украинским военным, обороняющим Авдеевку, приходят SMS-сообщения с угрозами

Бойцам АТО, которые держат оборону в районе Авдеевки Донецкой области, с неизвестных номеров приходят SMS-сообщения с угрозами.

Текст одного из таких сообщений опубликовала в своем Twitter журналист DW Анастасия Магазова, сообщает "Новое время".

"ВСУшник, ты всего лишь мясо для своих командиров", - заявлялось в тексте.

Подобные тексты SMS, которые рассылались украинским военным, обнародовал в эфире Эспрессо.TV и волонтер Петр Дудник.

Ранее в штабе АТО заявили, что штурм в районе Авдеевки не прекращается, боевики активно применяют артиллерию и минометы. Власти области готовятся к возможной эвакуации 8 тысяч жителей из Авдеевки. По данным Нацполиции, в городе находится около 23-25 тысяч человек.

Напомним, 29 января, боевики атаковали позиции украинских военнослужащих в Авдеевке Донецкой области.

29 января погибло пятеро бойцов, девять получили ранения, еще четверо были травмированы.

30 января, по данным пресс-центра штаба АТО трое военнослужащих погибли, семнадцать были ранены и трое травмированы.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, бой, бойцы, угрозы
 
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