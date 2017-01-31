В Авдеевке после остановки коксохима теплосеть поддерживают аварийными генераторами

31.01.2017 06:54

Со вчерашнего вечера в Авдеевке теплосеть пытаются поддерживать аварийными генераторами после прекращения работы Авдеевского коксохимического завода, который обеспечивал город теплом. Об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин в комментарии телеканалу "112 Украина".

По словам Малыхина, после того, как боевики, открыв огонь из тяжелого вооружения, перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, были обесточены фильтровальную станцию ​​и коксохимический завод.

Если не восстановить электроснабжение, дома останутся без тепла. В городе остаются 25 тыс. жителей, температура на улице снизилась до -18.

Малыхин заявил, что теплосеть Авдеевки пытаются поддерживать аварийными генераторами. В усиленном режиме работают больница, спасатели, полиция, получившая подкрепление. В городе перебои с мобильной связью, школы и детские сады завтра закрыты.

Напомним, в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов.

Как сообщал пресс-центр 72-ой бригады, которая держит оборону в районе Авдеевки, вчера в боях погибли четверо бойцов: капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко, сержант Владимир Крижанский. Еще девять человек были ранены.

Боевики же в результате атак пытаются уцепиться за авдеевскую промзону и "блокадную" дорогу для сдерживания захвата Донецка с севера. Так считает журналист Юрий Бутусов.