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В "ДНР" школьников переводят на дистанционную форму обучения, причина - морозы
Учебные заведения, которые находятся на территории фейковой "ДНР", перевели на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает так называемое "министерство образования ДНР", пишут сепаратистские СМИ.
Поясняют это снижением температуры воздуха и "нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуации".
"Образовательные организации республики переходят на очно-заочную форму обучения. В связи со снижением температуры, неблагоприятными синоптическими прогнозами, а также нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории ДНР переход на очно-заочную форму обучения возможен по решению городской администрации в отношении любой образовательной организации", - говорится в сообщении.
При этом по данным синоптиков, в Донецке во вторник средняя температура воздуха составит 10-13 градусов мороза.
Фото: psypress.ru/
Теги: Донбасс, мороз, заочное, ДНР, школьники
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