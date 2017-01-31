В "ДНР" школьников переводят на дистанционную форму обучения, причина - морозы

31.01.2017 14:54

Учебные заведения, которые находятся на территории фейковой "ДНР", перевели на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает так называемое "министерство образования ДНР", пишут сепаратистские СМИ.



Поясняют это снижением температуры воздуха и "нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуации".



"Образовательные организации республики переходят на очно-заочную форму обучения. В связи со снижением температуры, неблагоприятными синоптическими прогнозами, а также нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории ДНР переход на очно-заочную форму обучения возможен по решению городской администрации в отношении любой образовательной организации", - говорится в сообщении.



При этом по данным синоптиков, в Донецке во вторник средняя температура воздуха составит 10-13 градусов мороза.