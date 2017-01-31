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В Донецке на шахте им. Засядько начались спасательные работы по подъему горняков

31.01.2017 11:00
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В Донецке на шахте им. Засядько начались спасательные работы по подъему горняков

Руководство донецкой шахты им. Засядько начало эвакуацию более 200 горняков, заблокированных под землей из-за обесточивания предприятия, сообщает "ДонПресс".

"Глава" Киевского района Донецка Валентин Левченко сообщил: "На момент отключения электроэнергии, под землей находились 203 горняка. Для того чтобы поднять их на поверхность, мы подключили электрогенераторы шахты Засядько и ВГСЧ. Также Кировские электросети включили „резервную бронь“, чтобы запитать бытовой комплекс шахты и дать возможность горнякам помыться и согреться".

По его словам, подъем горняков осуществляется одной клетью по 10 человек. Также, он сообщил: "За время ведения боевых действий, это уже четвертое подобное отключение, в результате которого под землей остаются люди. Мы постараемся в сжатые сроки их эвакуировать".


Фото: https://donpress.com/

Теги: Донецк, Донбасс, шахтер , эвакуация, шахта им. Засядько
 
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