В Донецке на шахте им. Засядько начались спасательные работы по подъему горняков

31.01.2017 11:00

Руководство донецкой шахты им. Засядько начало эвакуацию более 200 горняков, заблокированных под землей из-за обесточивания предприятия, сообщает "ДонПресс".

"Глава" Киевского района Донецка Валентин Левченко сообщил: "На момент отключения электроэнергии, под землей находились 203 горняка. Для того чтобы поднять их на поверхность, мы подключили электрогенераторы шахты Засядько и ВГСЧ. Также Кировские электросети включили „резервную бронь“, чтобы запитать бытовой комплекс шахты и дать возможность горнякам помыться и согреться".

По его словам, подъем горняков осуществляется одной клетью по 10 человек. Также, он сообщил: "За время ведения боевых действий, это уже четвертое подобное отключение, в результате которого под землей остаются люди. Мы постараемся в сжатые сроки их эвакуировать".