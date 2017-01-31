В Донецке в район радиорынка "Маяк" "прилетел" снаряд (ФОТО)

31.01.2017 14:42

Снаряд упал рядом с радиорынком "Маяк" в оккупированном Донецке, повреждены пять машин. Об этом сообщают жители города в соцсетях.



"На радиорынок Маяк,на парковку(ближе к старому зданию самого ТЦ),прилетел снаряд.



Прям у входа ТК, где ёлочки.Болванка. Разбила 5 машин. Жертв нет. Базарные говорят: "Сами шмальнули, жути нагоняют".



На маяк прилет и судя по замле вылетевшей из воронки, стреляли с центра города".

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

