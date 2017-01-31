Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке в район радиорынка "Маяк" "прилетел" снаряд (ФОТО)

31.01.2017 14:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке в район радиорынка "Маяк" "прилетел" снаряд (ФОТО)

Снаряд упал рядом с радиорынком "Маяк" в оккупированном Донецке, повреждены пять машин.  Об этом сообщают жители города в соцсетях. 

"На радиорынок Маяк,на парковку(ближе к старому зданию самого ТЦ),прилетел снаряд. 

Прям у входа ТК, где ёлочки.Болванка. Разбила 5 машин. Жертв нет. Базарные говорят: "Сами шмальнули, жути нагоняют". 

На маяк прилет и судя по замле вылетевшей из воронки, стреляли с центра города". 

(Орфография и пунктуация авторов сохранены). 


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донецк, Донбасс, рынок, снаряд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх