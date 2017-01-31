В Донецкой области из-за обстрелов без электроснабжения остались 28 населенных пунктов, энергетики ожидают "зеленый коридор" для ремонта

В результате непрекращающихся с воскресенья боевых действий в Донецкой области обесточено 28 населенных пунктов, в том числе город Авдеевка, в котором объявлено чрезвычайное положение в связи с отсутствием электроэнергии, водо- и теплоснабжения.

Об этом сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго»э

На утро 31 января в Донецкой области обесточены:г. Авдеевка, села и поселки в Ясиноватском районе: Каменка, Веселое, Водяное, п. Северный, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, хутор Петровский, Красногоровка, Сокол, Новоселовка, Соловьево, Новобахмутовка, Восход, Новопокровка, Межевое, Скучное;

села и поселки в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое;

села и поселки Марьинского района: Александрополье, Зоряное, хутор Веселый, Софиевка, Желанное-1, Желанное-2, Георгиевка, хутор Шапошникова.

Энергетики ДТЭК "Высоковольтных сетей" и ДТЭК "Донецкоблэнерго" готовы приступить к работе, как только будет дан «зеленый коридор».