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В Донецкой области из-за обстрелов без электроснабжения остались 28 населенных пунктов, энергетики ожидают "зеленый коридор" для ремонта
В результате непрекращающихся с воскресенья боевых действий в Донецкой области обесточено 28 населенных пунктов, в том числе город Авдеевка, в котором объявлено чрезвычайное положение в связи с отсутствием электроэнергии, водо- и теплоснабжения.
Об этом сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго»э
На утро 31 января в Донецкой области обесточены:г. Авдеевка, села и поселки в Ясиноватском районе: Каменка, Веселое, Водяное, п. Северный, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, хутор Петровский, Красногоровка, Сокол, Новоселовка, Соловьево, Новобахмутовка, Восход, Новопокровка, Межевое, Скучное;
села и поселки в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое;
села и поселки Марьинского района: Александрополье, Зоряное, хутор Веселый, Софиевка, Желанное-1, Желанное-2, Георгиевка, хутор Шапошникова.
Энергетики ДТЭК "Высоковольтных сетей" и ДТЭК "Донецкоблэнерго" готовы приступить к работе, как только будет дан «зеленый коридор».
Фото: www.skuron.ru/
Теги: Донбасс, населенный пункт, электроэнергия, повреждения
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- Стали известны потери российских "ихтамнетов" под Авдеевкой11:58
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- Служба МСЧ подготовлена для проведения эвакуации жителей прифронтовой Авдеевки - одновременно можно вывезти около 12 тысяч человек11:39
- Авдеевка снова под мощным обстрелом - российская сторона отказалась от "режима тишины"11:34
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