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В Донецкой области из-за обстрелов без электроснабжения остались 28 населенных пунктов, энергетики ожидают "зеленый коридор" для ремонта

31.01.2017 12:16
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В Донецкой области из-за обстрелов без электроснабжения остались 28 населенных пунктов, энергетики ожидают "зеленый коридор" для ремонта

В результате непрекращающихся с воскресенья боевых действий в Донецкой области обесточено 28 населенных пунктов, в том числе город Авдеевка, в котором объявлено чрезвычайное положение в связи с отсутствием электроэнергии, водо- и теплоснабжения.

Об этом сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго»э

На утро 31 января в Донецкой области обесточены:г. Авдеевка, села и поселки в Ясиноватском районе: Каменка, Веселое, Водяное, п. Северный, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, хутор Петровский, Красногоровка, Сокол, Новоселовка, Соловьево, Новобахмутовка, Восход, Новопокровка, Межевое, Скучное;

села и поселки в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое;

села и поселки Марьинского района: Александрополье, Зоряное, хутор Веселый, Софиевка, Желанное-1, Желанное-2, Георгиевка, хутор Шапошникова.

Энергетики ДТЭК "Высоковольтных сетей" и ДТЭК "Донецкоблэнерго" готовы  приступить к работе, как только будет  дан  «зеленый коридор».


Фото: www.skuron.ru/

Теги: Донбасс, населенный пункт, электроэнергия, повреждения
 
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