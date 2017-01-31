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В министерстве по оккупированным территориям собрали совещание по обеспечению Авдеевки продуктами питания и горючим

31.01.2017 18:48
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В министерстве по оккупированным территориям собрали совещание по обеспечению Авдеевки продуктами питания и горючим

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины состоялось совещание с участием представителей международных гуманитарных организаций и нардепов, которые занимаются Донбассом, для координации усилий по реагированию на гуманитарную ситуацию в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Геращенко, передает 112.ua.

"Надеюсь, результатом совещания станет решение вопроса с передачей дополнительных генераторов, горючего, теплых вещей и продуктов питания", - написала Ирина Геращенко.

По ее словам, в совещании приняли участие представители МККК, структур ООН, ОБСЕ, представительства ЕС, Каритас.

"Все международные гуманитарные организации подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня, чтобы остановить гуманитарную катастрофу и активизировать гуманитарную помощь. Сейчас необходимо консолидировать помощь больше, чем для 16 тыс. граждан в Авдеевке", - добавила нардеп.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, катастрофа, министерство
 
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