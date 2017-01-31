В оккупированном Донецке изучают "русский донецкий диалект", обещают пособия и словарь

31.01.2017 22:10

Об этом сегодня журналистам сообщил доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка ДонНУ, исполнитель проекта Вячеслав Теркулов, пишут сепаратистские СМИ.

«Сегодня мы начинаем разработку долгосрочной темы «Донецкий региолект». В рамках работы мы планируем собрать корпус русских текстов для научных исследований, затем проведем этимологический, лексический и грамматический анализ собранного материала», — отметил Теркулов.



По его словам, задача по сбору объектов для исследований возлагается в основном на студентов. Они будут общаться с людьми разных возрастных категорий до 20 лет, 20-40, 40-60 лет и старше. Это необходимо для сравнения динамики развития донбасского говора.





«Затем мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности «тремпель», «тормозок». Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино – Щетка, Южный вокзал – Яма», — подчеркнул профессор.