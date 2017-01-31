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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей остались 203 горняка

31.01.2017 09:47
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В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей остались 203 горняка

В оккупированном Донецке на шахте имени Засядько нет электроснабжения. Под землей оказались заблокированы 203 шахтера. Об этом сообщает 112.ua.


Фото: 112.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, шахтер , шахта им. Засядько, электровоз, лава
 
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