В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей остались 203 горняка

31.01.2017 09:47

В оккупированном Донецке на шахте имени Засядько нет электроснабжения. Под землей оказались заблокированы 203 шахтера. Об этом сообщает 112.ua.