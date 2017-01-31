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В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
31.01.2017 19:54
Жители Донецка продолжают страдать от тяжелых боевых действий, в результате которых в городе повреждаются и разрушаются многие объекты. Об этом дончане пишут в социальных сетях.
В результате дневных обстрелов сегодня, 31 января, в городе серьезно пострадал рынок "Привокзальный". Там были разбиты павильоны, разрушена парикмахерская.
"На оптовом рынке пробит навес, дыра небольшая, у парикмахерской рядом погнут пластик", — сообщают дончане.
В парикмахерскую было зафиксировано прямое попадание снаряда.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донецк, Донбасс, рынок, парикмахерская, разрушения
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