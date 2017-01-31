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В прифронтовой Авдеевке объявлено чрезвычайное положение
В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – говорится в сообщении.
Жебривский отметил, что из Германии в Авдеевку звонил президент Украины Петр Порошенко, также был звонок от премьер-министра Владимира Гройсмана. "После детального ознакомления с ситуацией, Петр Порошенко поставил перед только что созданным координационным комитетом очень четкие задачи по поддержке надлежащей жизнедеятельности города и ликвидации последствий обстрелов", - указал глава ОВГА.
Позже Жебривский конкретизировал обстановку в прифронтовом городе:
"Станом на 24:00 температура батарей у помешканнях 35-40 градусів. Температура у квартирах 16-17 градусів тепла. Авдіївський коксохім забезпечує циркуляцію теплоносія в тепломережах.
Авдіївська лікарня забезпечена потужними дизельними генераторами і працює в штатному режимі. На автономному опаленні також дві школи та дитячий садочок.
ДСНС терміново перекидає в Авдіївку додаткові технічні засоби: потужні генератори, теплові гармати, великі намети, буржуйки, кухні, воду, продукти харчування. Координаційний центр посилено працює над тим, щоб забезпечити на ранок доставку для мешканців гарячого харчування.
Нині в Авдіївці мешкає близько 16 тис людей. Із них 2 тисячі – діти. У місті - 153 багатоповерхових будинки та 3,5 тис будинків приватного сектору. До охорони правопорядку у знеструмленому місті залучили додаткові наряди національної поліції.
Авдіївська лікарня працює в штатному режимі на потужних генераторах. На автономному опаленні також дві школи та дитячий садочок. Вони зараз також працюють в режимі пунктів обігріву", - написал губернатор в facebook.
Напомним, в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, чрезвычайное положение, Жебривский
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