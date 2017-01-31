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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке в пункты обогрева обратились около 400 человек, в основном, дети и пожилые люди

31.01.2017 17:24
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В прифронтовой Авдеевке в пункты обогрева обратились около 400 человек, в основном, дети и пожилые люди

В Авдеевке Донецкой области услугами мобильных пунктов обогрева воспользовались 400 человек, в том числе 76 детей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Как сообщила во вторник пресс-служба ГУ ГСЧС Украины, по состоянию на 15:40 на территории Авдеевки спасатели развернули 7 мобильных пунктов обогрева, для обслуживания которых задействованы 25 человек личного состава.

"Пункты обогрева обеспечены тепловыми пушками и подключены к генератору 88 кВт, в них можно согреться, получить горячий чай, еду и зарядить мобильные телефоны. По состоянию на 15:40 в мобильные пункты обогрева обратилось 400 человек, из них 134 человека преклонного возраста и 76 детей",- сказано в сообщении.

Рядом с мобильными пунктами обогрева работают 3 полевые кухни.

Всего на территории области к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечено 229 человек и 54 единицы техники, в том числе от ГСЧС - 90 человек и 30 единиц техники.

Ранее во вторник глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) не предоставила подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ в Авдеевке Донецкой области, поэтому ремонт линии электроснабжения во вторник уже проводиться не будет.

 


Фото: www.06239.com.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, дети, люди, пункт обогрева
 
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