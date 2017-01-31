В районе Авдеевки ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов

31.01.2017 11:28

В течение суток 29 января СММ ОБСЕ зафиксировала свыше 2 300 взрывов, преимущественно в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Об этом говорится в отчете миссии, сообщает сайт "Новости Донбасса".



Относительно ситуации в Авдеевке и прилегающих районах указано, что камера СММ в Авдеевке зафиксировала множественные взрывы неопределенного происхождения, трассирующие снаряды и пролетавшие снаряды в 2–6 км к юго-юго-востоку, при этом сначала было зафиксировано 15 снарядов с северо-запада на юго-восток. После этого, за период времени более двух часов, камера зафиксировала 28 взрывов неопределенного происхождения в 4–6 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку.



Находясь в Авдеевке более четырех часов, наблюдатели слышали 416 взрывов неопределенного происхождения в 2–5 км к востоко-юго-востоку, а также множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, в рамках мониторинга отвода вооружения, 29 января миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода.



Так, в подконтрольных правительству районах было зафиксировано 4 двигавшихся на восток танка (Т-64) западнее Авдеевки, а также 3 гаубицы (2А18, 122 мм), буксируемые грузовиками в восточном направлении вблизи с. Михайловка (37 км к северо-западу от Донецка).



Недалеко от Ясиноватой наблюдатели видели грузовик "Урал" с вооруженными лицами в белой одежде на борту и четыре грузовика военного типа (по крайней мере один с вооруженными лицами на борту). Все грузовики двигались в западо-северо-западном направлении.



Вблизи подконтрольного правительству пос. Водяное (42 км к юго-западу от Донецка), Миссия видела три грузовика, каждый из которых имел механизм для установки минных заграждений со 128 противотанковыми минами.



Напомним, 29 января, боевики предприняли штурм позиций ВСУ в Авдеевской промзоне под Донецком. В результате контратаки ВСУ заняли стратегически важный пост в этом районе.

31 января боевики около 6 утра выпустили по Авдеевке четыре пакета "Града". Ранен мирный житель. По данным главы Донецкой областной военно-гражданской админист