В результате обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель

31.01.2017 08:12

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в "Фейсбуке" во вторник утром.

"В 5 часов утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - написал Аброськин.

Он также отметил, что лично проверил работоспособность колл-центр "102" и посоветовал обращаться за помощью.