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Архив - Донецкая область

В результате обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель

31.01.2017 08:12
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В результате обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в "Фейсбуке" во вторник утром.

"В 5 часов утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - написал Аброськин.

Он также отметил, что лично проверил работоспособность колл-центр "102" и посоветовал обращаться за помощью.


Фото: https://www.facebook.com

Теги: Донбасс, Авдеевка, ранение, Вячеслав Аброськин, обстрелы
 
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