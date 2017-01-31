В России атаман Козицын собирает казаков для похода на Донбасс

31.01.2017 13:28

Сепаратисты на Донбассе могут получить подкрепление из российских казаков. В РФ объявлен сбор добровольцев для боев на Донбассе. Об этом говорится в приказе атамана Всевеликого войска донского Николая Козицина, пишет korrespondent.net.

"Всем казакам Всевеликого войска донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений казачьей национальной гвардии", – говорится в приказе.

Казаков собирают "в связи с критической ситуацией на Донбассе".

"Приказ" Козицына:

"30.01.2017г. г. Новочеркасск ПРИКАЗ № 197 В связи со сложившейся критической ситуацией на Донбассе: ведением боевых действий против ДНР и ЛНР, расстрелами шахтерских поселков, деревень, городов, убийствами мирных жителей, в том числе стариков и детей, грубыми нарушениями Минских соглашений ПРИКАЗЫВАЮ: Всем казакам Всевеликого Войска Донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений Казачьей Национальной Гвардии. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. Командующий Казачьей Национальной Гвардии Атаман Всевеликого Войска Донского Николай Иванович Козицын".









