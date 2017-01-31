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В России атаман Козицын собирает казаков для похода на Донбасс
Сепаратисты на Донбассе могут получить подкрепление из российских казаков. В РФ объявлен сбор добровольцев для боев на Донбассе. Об этом говорится в приказе атамана Всевеликого войска донского Николая Козицина, пишет korrespondent.net.
"Всем казакам Всевеликого войска донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений казачьей национальной гвардии", – говорится в приказе.
Казаков собирают "в связи с критической ситуацией на Донбассе".
"Приказ" Козицына:
"30.01.2017г. г. Новочеркасск ПРИКАЗ № 197 В связи со сложившейся критической ситуацией на Донбассе: ведением боевых действий против ДНР и ЛНР, расстрелами шахтерских поселков, деревень, городов, убийствами мирных жителей, в том числе стариков и детей, грубыми нарушениями Минских соглашений ПРИКАЗЫВАЮ: Всем казакам Всевеликого Войска Донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений Казачьей Национальной Гвардии. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. Командующий Казачьей Национальной Гвардии Атаман Всевеликого Войска Донского Николай Иванович Козицын".
Фото: https://www.youtube.com/
Теги: Россия, Донбасс, атаман, Ростовская область
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