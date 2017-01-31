Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В России атаман Козицын собирает казаков для похода на Донбасс

31.01.2017 13:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России атаман Козицын собирает казаков для похода на Донбасс

Сепаратисты на Донбассе могут получить подкрепление из российских казаков. В РФ объявлен сбор добровольцев для боев на Донбассе. Об этом говорится в приказе атамана Всевеликого войска донского Николая Козицина, пишет korrespondent.net.

"Всем казакам Всевеликого войска донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений казачьей национальной гвардии", – говорится в приказе.

Казаков собирают "в связи с критической ситуацией на Донбассе".

"Приказ" Козицына:

"30.01.2017г.  г. Новочеркасск ПРИКАЗ № 197 В связи со сложившейся критической ситуацией на Донбассе: ведением боевых действий против ДНР и ЛНР, расстрелами шахтерских поселков, деревень, городов, убийствами мирных жителей, в том числе стариков и детей, грубыми нарушениями Минских соглашений ПРИКАЗЫВАЮ: Всем казакам Всевеликого Войска Донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений Казачьей Национальной Гвардии. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. Командующий Казачьей Национальной Гвардии Атаман Всевеликого Войска Донского Николай Иванович Козицын".




 


Фото: https://www.youtube.com/

Теги: Россия, Донбасс, атаман, Ростовская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх