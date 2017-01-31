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В "Укрзализныце" подсчитали убытки от "железнодорожной" блокады на Донбассе
31.01.2017 20:05
Убытки от блокировки железнодорожных перевозок и повреждения путей на перегоне Шипилово – Светланово в Луганской области оцениваются в 2,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает "Остров".
Отмечается, что движение поездов на полигоне Шипилов - Светланово остается заблокированным посторонними лицами с 25 января 2017 года.
"Они повредили путь - вырезали 1 м рельса. Через этот участок ежесуточно перевозилось около 6 тыс. тонн грузов, из которых около 4 тыс. тонн угля. Нынешняя ситуация на перегоне Шипилово - Светланово делает невозможным обеспечение энергетическим углем энергогенерирующих компаний Украины и наносит ущерб ПАО "Укрзализныця" из-за повреждения имущества и необеспечения перевозочного процесса", - отмечают в ведомстве.
"Укрзализныця" напоминает, что почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов 25 января помешали движению грузового поезда с 57 пустыми вагонами, следовавшим до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем в адрес Центрэнерго для ТЭС и ТЭЦ Украины. "Они развернули палатку возле железнодорожного моста. Кроме народных депутатов, другие лица представились как бойцы батальона "Донбасс", - сообщает пресс-служба "Укрзализници".
Как сообщают в компании, 29 января один из участников блокирования перевозок, который представился помощником народного депутата, в сопровождении двух вооруженных лиц зашли в служебное помещение дежурного по станции Светланово и, "применяя физическую силу и психологическое давление, требовали от дежурного по станции предоставить документы по перевозочному процессу".
"Находясь в помещении станции, они 40 минут мешали дежурному выполнять свои функциональные обязанности, проводили незаконный обыск помещения с целью извлечения перевозочных документов с/на временно неподконтрольную территорию Украины. Сведения об этой ситуации переданы в правоохранительные органы", - подчеркивают в железнодорожном ведомстве.
Как сообщалось ранее, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.
26 января ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию Светланово в Луганской области.
Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, Укрзализниця, убытки, блокада
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