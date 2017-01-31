Обострение ситуации под Авдеевкой связано с тем, что этот населенный пункт является ключевой позицией в украинской обороне и вообще на линии фронта. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Авдеевка сама по себе является ключевой позицией в нашей обороне и вообще на линии фронта. Она позволяет держать под контролем Ясиноватскую развязку, и она является своеобразным ключом к Донецку. Кроме того, в ней находится один из самых важных предприятий промышленности Украины – коксохимический комбинат. Авдеевка всегда была на острии атаки", - отметил он.

При этом Грабский добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось контратаковать и занять новую позицию в районе Авдеевки, что также не устраивает боевиков.

По мнению Грабского, обстрел Авдеевки ведут специально подготовленные российские военнослужащие. "Оператор "Града" - это человек, который имеет очень глубокую базовую подготовку. Есть сомнения, что шахтеры, трактористы будут иметь такую подготовку. Поэтому наиболее вероятно, что операторами и наводчиками "Градов" являются российские военнослужащие.

Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. В результате утреннего обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель.

В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.