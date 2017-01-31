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Архив - Донецкая область

Все по Путину: "за спинами женщин и детей" - опубликовано видео обстрелов Авдеевки из жилых районов оккупированного Донецка (ВИДЕО)

31.01.2017 18:05
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Все по Путину: "за спинами женщин и детей" - опубликовано видео обстрелов Авдеевки из жилых районов оккупированного Донецка (ВИДЕО)

Жители Донецка зафиксировали на видео как боевики, находясь возле жилых домов, обстреливают из "Градов" Авдеевку.

 Подпись под видео: "31 января 2017 г., в 5-40 утра окрестности Авдеевки и сам город был обстрелян российскими оккупационными войсками батареей "Градов".враг открыл огонь из 4-х установок РСЗО "Град", которые располагались в четырех разных точках среди жилых кварталов Донецка. Эту информацию подтверждают многочисленные свидетельства дончан. Всего россиянами было выпущено 160 ракет. В Авдеевке есть разрушения, горит газовая труба".

Донецк. 31 01 17. 11:30 обстрел с жилых кварталов в сторону Авдеевки.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, жилет, боевики, обстрелы
 
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