За минувшие сутки в Авдеевку "прилетело" около 100 снарядов "Града", стреляли из жилых районов Донецка

31.01.2017 09:29

За минувшие сутки противник выпустил по Авдеевке около ста снарядов из установки БМ-21 "Град". Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"Наиболее жарко было на донецком направлении, в районе Авдеевки. Там они выпустили около 100 снарядов БМ-21 "Град". Также десятки снарядов 152-мм. артиллерии, огонь вели танки. Буквально недавно танк вел огонь по нашим позициям в районе Авдеевки", - прокомментировал ситуацию Леонид Матюхин.

Он также отметил, что обстрелу из тяжелых видов вооружения, запрещенных Минскими соглашениями, подверглись позиции сил АТО и на других участках фронта. Использовали 122-мм. минометы, обстреливая Водяное, Новогригорьевку, Новотроицкое. По Красногоровке вели огонь из 82-мм. минометов. Сейчас известно, что ночью боевики обстреливали наши позиции из "градов", есть попадания и по околицам города. Я знаю, что есть разрушения некоторых домов и есть раненые. Информация по ним уточняется", - отметил спикер пресс-центра штаба АТО.

Как отметил Леонид Матюхин, жители Донецка выкладывают видео в котором запечатлен момент обстрела из БМ-21 "Град", который ведется из самого Донецка. "Даже люди, которые живут на этой территории, устали от того, что там находятся оккупанты", - считает он.