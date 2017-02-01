Американский Госдеп призвал к полному прекращению огня на Донбассе

01.02.2017 07:44

В Государственном департаменте США заявили, что глубоко обеспокоены всплеском насилия и ухудшением гуманитарной ситуации в районе Авдеевки.

Об этом идет речь в официальном заявлении и.о. представителя Госдепа Марка Тонера, сообщает "Апостроф".

В заявлении отмечается, что после 28 января Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о резком увеличении боевых действий, в которых в ход идет тяжелая артиллерия и иное оружие, которое запрещают Минские договоренности.

В Госдепе подчеркнули, что эти бои привели к десяткам жертв среди украинских военных, также там сообщили о гибели десяти гражданских. Отмечается, что 17 тысяч человек в Авдеевке, среди которых около 2,5 тысяч детей, находятся без воды, тепла и электричества.

В связи с этим в Госдепе призывают к полному прекращению огня на Донбассе, а также к допуску наблюдателей ОБСЕ и полному соблюдению Минских соглашений.