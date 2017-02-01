Авдеевка: Город - на грани. Спасают всем миром

01.02.2017 19:15

За четверо суток, с начала эскалации конфликта, в Авдеевке были ранены обстрелами семь мирных жителей, погибла одна женщина, повреждено более 40 частных домов и квартир. Оставшийся без воды и электроснабжения город, «остывающий» в мороз под минус двадцать, спасает вся Украина. В городе, ставшем мишенью оккупантов Донбасса, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По лезвию ножа

Воскресным вечером обстрелы со стороны российских оккупантов перебили последнюю (из четырёх) линию электроснабжения, питающих Авдеевку (она шла на коксохим и на Донецкую фильтровальную станцию). Город, в котором на тот момент находилось от 16 до 20 тысяч человек, погрузился во тьму и лишился воды. Ко всему прочему, начали остывать батареи.

«Завод обесточен. Начинаем консервацию», - сообщил тем страшным вечером гендиректор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов.

Опасность состояла не только в том, что город лишался тепла (коммунальная инфраструктура Авдеевки обустроена таким образом, что дома обогревались благодаря газу, получаемому от АКХЗ), но и - в возможной смерти завода, обеспечивающего работой около четырёх тысяч человек (без нормальной подачи электричества предприятие может потерять основное технологическое оборудование - коксовые батареи). А смерть завода означала бы и смерть города.

К тому же, попадания снарядов в производственные корпуса завода грозят страшными экологическими проблемами (в окружающую среду попадёт вся ядовитая «таблица Менделеева» - аммиак, фенолы, роданиды...).

И ещё, смерть АКХЗ ударит по промышленным гигантам из Мариуполя и Запорожья. «Азовстали», «Запорожстали» и «М.К. Ильича» придётся остановить свои мощности, так как работают они на авдеевском коксе.

Безопасность, обогрев и эвакуация





Украинская сторона десятки раз обращалась к оккупантам с просьбой установить РЕАЛЬНЫЙ режим прекращения огня и дать возможность провести ремонтные работы, чтобы спасти Авдеевку. В ответ - очередные обстрелы.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил в Авдеевке чрезвычайное положение. В городе был создан областной координационный центр, в который вошли представители власти, спасателей, силовиков, руководство предприятий.

В Авдеевке развернули пункты обогрева населения, начали выдавать и развозить горячую пищу, чай. На стадионе «Химик» оборудован гуманитарный штаб Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (там можно обогреться, съесть горячий суп, выпить чаю, получить медицинскую помощь. подзарядить телефоны). Там же наладили спутниковую связь. По данным губернатора, со всех концов Украины постоянно приходят дополнительные электрогенераторы, топливо, полевые кухни, тёплые вещи, одеяла.

По решению главного правоохранителя региона Вячеслава Аброськина, в город дополнительно направлен сводный отряд полиции включая бойцов спецподразделения КОРД, батальона особого назначения криминального и превентивного блоков ГУНП в Донецкой области. Таким образом, общее число стражей порядка в Авдеевке выросло в три раза - до 100 человек.

Пастор-волонтёр Пётр Дудник сообщал: «Мы эвакуируем людей, но не массово. Сейчас вывозим из Старой Авдеевки. Это сектор постоянного обстрела. К сожалению, люди находятся в таком психологическом стрессе, что не всегда могут адекватно оценить ситуацию и часто не соглашаются эвакуироваться. Чаще всего я слышу: «Здесь я родился, здесь и умру...»

К моменту написания материала решение о полномасштабной эвакуации не было принято, но к ней приготовились: 150 автобусов за один рейс могут вывезти четыре тысячи человек. Пока же из Авдеевки эвакуированы больные, люди с особыми потребностями, некоторые семьи с детьми (по желанию). Речь идёт о сотнях человек.

Сплотились, чтобы отразить вторжение

Паники в городе, по данным силовиков, местных властей и волонтёров, нет. А украинцы сплотились, чтобы оказать помощь жителям Авдеевки. Средства собирают во всех городах, грузы с гуманитаркой идут отовсюду. Многие заявили о готовности разместить у себя авдеевцев.

Во вторник вечером в Авдеевке побывал премьер Владимир Гройсман. Провёл совещание со всеми, кто спасает город, пообщался с местными жителями.

Премьер подчеркнул, что виной кризисной ситуации в Авдеевке стало «масштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины». «Для нас очень важно, чтобы сейчас войска врага отошли, прекратили обстрелы. И тогда мы восстановим все параметры жизнеобеспечения города», - заверил руководитель украинского правительства.

На момент подготовки номера в печать председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, российская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Таким образом появилась возможность осуществлять восстановительные работы на пострадавших энергообъектах.