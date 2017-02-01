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Авдеевский коксохим будет работать, если не случится прямых попаданий - директор АКХЗ
Авдеевкий коксохимический завод продолжает подавать тепло в дома жителей города, но удержать температуру на приемлемом уровне удается не всегда. Об этом сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов в эфире телеканала "112 Украина".
"Ночью было достаточно напряженно из-за температурных режимов. Не хватало коксового газа на обогрев батарей. У нас температура подачи воды на город была снижена, но где-то с 5:40 мы смогли добавить температуру. Я надеюсь, что в течение двух часов температура воды на город должна подняться до приемлемого уровня", - рассказал Муса Магомедов.
По словам директора Авдеевского коксохима, в связи низкими температурами на предприятии перемерзла вода, но, несмотря на это, предприятие продолжает обеспечивать тепло в домах жителей Авдеевки. "К сожалению, температуры падали до ощутимых. У нас на заводе кое-где перемерзла вода, но в целом надеемся, что должно быть изменение температуры в лучшую сторону. Работаем, функционируем, передаем тепло на город", - отметил он.
По словам директора АКХЗ, сейчас предприятие производит 2,5 тыс. тонн кокса. "Мы надеемся, что мы сможем не остановиться, если не будет прямых попаданий и если не будет каких-то сверхвещей", - прокомментировал ситуацию Муса Магомедов.
Он также отметил, что считает одной из главных задач для предприятия восстановление поврежденных в результате обстрела двух железнодорожных веток, которые соединяют АКХЗ с другими предприятиями страны. "Сейчас основная задача - отремонтировать два железнодорожных полотна между нами и Очеретино, это единственный путь от завода в большой мир. Оба полотна перебиты, но надеемся, что до обеда сможем восстановить, сможем выводить кокс и получать уголь", - добавил Муса Магомедов.
При этом он отметил, что с пяти утра в городе вновь слышна стрельба. " Закончили в 2:00, в 5:00 начали. Стреляют из тяжелого, поэтому это не добавляет оптимизма", - отметил директор Авдеевского коксохимического завода.
Напомним, 31 января украинская сторона заявила, что в наступление под Авдеевкой пошли представители НВФ, однако украинским военным удалось отбить атаку. Появилась предварительная информация о "режиме тишины" в Авдеевке с 12:00 31 января, однако боевики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Позже в Генштабе подтвердили, что в Авдеевке боевики не соблюдают режим прекращения огня.
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, обострение, директор, коксохим
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