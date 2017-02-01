Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку

01.02.2017 19:25

В Донецке и на окраинах перекрыто несколько дорог — боевики не пропускают автомобили. Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает "ДонПресс".

В Донецке, в частности, перекрыты все улицы за Шахтерской площадью. Также невозможно на транспорте добраться на Гвардейку. «Все авто разворачивают на Шахтерской пл #Донецк. Люди пешком в #Макеевка Гвардейка», — пишут местные жители.

«Проезд на #Ясиноватая, только через #Енакиево», — добавил пользователь. Трасса Донецк-Горловка- Донецк -Макеевка тоже перекрыта.